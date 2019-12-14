9 مليارات دولار تمويل لدعم الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا



أعلنت إثيوبيا، الجمعة، أنها تمكنت من تأمين تمويل خارجي بنحو 9 مليارات دولار مخصصة للإصلاحات الاقتصادية الطموحة في البلاد التي يعتبر محللون أنها يمكن أن تدعم التحول السياسي في البلاد.

وقالت وزارة المالية الإثيوبية فى بيان إن شركاء تعهدوا بتقديم أكثر من ثلاثة مليارات دولار لدعم برنامج "الإصلاح الاقتصادي" في إثيوبيا الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام.

وأضافت الوزارة أن هذا يضاف إلى التزامات سابقة تبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي و 2.9 مليار من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنها تتوقع الحصول على تمويل إضافي للإصلاحات من وكالتي الأمم المتحدة وبنك الاستثمار الأوروبي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن "سروره الكبير" لهذه التعهدات، مضيفا أنها ستخصص لـ"الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والبنيوية والقطاعية".

ويعتقد آبيي، الحائز على جائزة نوبل للسلام هذا العام، أن ضخ حياة جديدة في الاقتصاد الإثيوبي أمر حاسم بالنسبة إلى توقعاته المتعلقة بالانتخابات المقررة العام المقبل.

وبالإجمال فإن أي فشل في معالجة مشاكل مثل البطالة وضعف العملة من شأنه أن يهدد بتفاقم التوتر في بلد يعاني من تصاعد الاضطرابات العرقية وغيرها من التحديات الأمنية.

وتعد إثيوبيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، لكن معدلات الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي، ويسعى المسؤولون الآن إلى فتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص.

وكشف آبي عن برنامج "الإصلاح الاقتصادي المحلي" للمانحين في سبتمبر الماضى، واصفا إياه بأنه "جسرنا للعبور نحو الازدهار".

وتهدف الخطة إلى معالجة مشكلات مثل التضخم ونقص النقد الأجنبي وعجز الموازنة. وقال المسؤولون حينها إن الخطة ستحتاج إلى نحو 10 مليارات دولار من التمويل الخارجي، وناشد آبي المانحين "الانضمام إلينا في هذا الطريق".

وأعلن صندوق النقد الدولى في بيان الأربعاء الماضى، إنه توصل إلى "اتفاق" مبدئي مع إثيوبيا لتوفير 2.9 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لمواجهة التحديات، بما في ذلك "الديون" التي تشكل نقطة ضعف.ويجب الآن الموافقة على التمويل من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.