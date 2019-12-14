صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في حادث تصادم أسوان

قرر محافظ أسوان أشرف عطية صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في حادث تصادم أتوبيسين بطريق أسوان / أبوسمبل السياحي، بواقع 10 آلاف جنيه لكل أسرة، بجانب 10 ألاف جنيه أخرى لكل منهما من مديرية التضامن الاجتماعي طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

وقام المحافظ بزيارة مستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان للاطمئنان على المصابين في الحادث الذي أسفر عن وفاة مواطنين وإصابة 7 آخرين منهم 4 مصريين وسوداني، بالإضافة إلى مصابين من دولة كوريا الجنوبية.

من جانبه أوضح مدير عام الصحة الدكتور إيهاب حنفى بأن جميع المصابين حالتهم مستقرة حيث تتراوح الإصابات بين الكسور والكدمات وجارى تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم لحين خروجهم بحالة جيدة، مؤكداً أنه فور وقوع الحادث قامت 4 سيارات إسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة أمنة محمد على (67 سنة) وجابر سعد علي، وهما من المواطنين المقيمين بمدينة أسوان، حيث تم إيداعهما في المشرحة العمومية وستتولي النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.