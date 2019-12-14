اتحاد المصارف العربية يدعو إلى تحييد القطاع المصرفى العربى وإبعاده عن التقلبات السياسة

دعا اتحاد المصارف العربية إلى إعداد دراسة عن انعكاسات التقلبات السياسة وما صارت إليه أوضاع المصارف العربية فى بعض البلدان التى طاولتها الحروب والأزمات والإضاءة على دور الحكومات والمصارف المركزية فى تذليل آثار هذه الحروب، مع العمل على تحييد القطاع المصرفى العربى والنأى به من أى تقلبات سياسية لكى يستمر بدوره الرائد، فى دعم الاقتصادات الوطنية وتمويل المشاريع التنموية فى جميع قطاعاتنا الاقتصادية.

ونظم اتحاد المصارف العربية الاسبوع الماضى والبنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر المؤتمر المصرفى العربى السنوى تحت عنوان «انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفى» بالقاهرة.

ووصى اتحاد المصارف العربية استمرار الدعم المصرفى لمبادرة الشمول المالى فى المنطقة العربية والتى ينبثق منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز الخدمات المصرفية لذوى الدخل المحدود، مع تشجيع العمل على تفعيل الصناعة المصرفية لتكون منصة للاقتصاد الرقمى العالمى وذلك لتعزيز ازدهار فرص الاسواق المالية.

وأكد المجتمعون على أهمية المسئولية الاجتماعية أمام مجتمعاتنا المالية والإنسانية، باعتبار ان المجتمع هو الأكثر تضررا نتيجة التقلبات السياسية وحال عدم الاستقرار. مع التأكيد على أهمية العلاقة الوثيقة والمترابطة بين الاستقرار المالى والاستقرار الاقتصادى؛ حيث ان انضباط أحدهما يوفر فرصة للآخر، مشمولة بسياسات نقدية ومالية جيدة.