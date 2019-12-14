حكم قضائي بسجن عمر البشير عامين

أصدرت محكمة سودانية، صباح السبت، حكمًا قضائيًا بالسجن عامين، على الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بعد إدانته بالتعامل في النقد الأجنبي، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.