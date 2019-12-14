نواب ديمقراطيون يواجهون قرارا حاسما في التصويت على اتهام ترامب بالتقصير

تواجه الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي أصعب اختبار لها الآن بعد أن حدد المجلس الأسبوع المقبل موعدا للتصويت على اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير.

وهي خطوة كان يأمل الكثير من المعتدلين في الحزب تجنبها. وساعد الديمقراطيون، الذين تفوقوا على الحزب الجمهوري في عدد المقاعد عام 2018 لتصبح نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، في تمرير ما يزيد عن 400 قانون في المجلس النواب في العام الجاري.

لكن هذا التصويت على مواد الاتهام بالتقصير التاريخية من شأنه أن يحدد شكل حملاتهم لعام 2020 وحياتهم السياسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ولم يقرر بعد بعض النواب الديمقراطيين الأكثر عرضة لأضرار كيف سيصوتون، فهناك 31 نائبا ديمقراطيا يمثلون مناطق فاز فيها ترامب في انتخابات عام 2016.

وقال جوش جوتهايمر، عضو مجلس النواب عن نيوجيرسي الذي صوّتت منطقته بفارق ضئيل لصالح ترامب في عام 2016: "الأمر الأصعب بالنسبة لي هو مستوى الانقسام الذي تشهده البلاد وأعتقد أننا بحاجة إلى توحيد بلادنا".

وكتب دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس، سلسلة من التغريدات عبر تويتر اليوم السبت جاء فيها أسماء جوتهايمر و 30 آخرين من الديمقراطيين وأرقام هواتفهم وأسماء حسابتهم عبر تويتر. وقال ترامب جونيور: "اتصلوا بهم بلا توقف، واكتبوا التغريدات عنهم".

وأعاد الرئيس نشر الرسالة في تغريدة إلى متابعيه البالغ عددهم 5ر67 مليون.