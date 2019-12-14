«النقل» تطرح مناقصة عالمية لتطوير الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق

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تطرح هيئة الأنفاق مناقصة عالمية منتصف العام المقبل بشأن تطوير الخط الأول والثانى للمترو، تبعا لتصريحات الدكتور عصام والى رئيس الهيئة.

قال والى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» على هامش الاحتفال بدخول ماكينة الحفر لمحطة ماسبيرو أنه جار إنهاء المفاوضات مع مؤسسات دولية لتمويل مشروعات تطوير الخط الأول والثانى للمترو.

وتستهدف الهيئة تغير نظم الإشارات والاتصالات على الخط الأول والثانى بسبب تقادمها.

وكشف عن طرح مناقصة عالمية قريبا لشراء 32 قطارا جديدا بهدف تشغيلها بداخل المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

أضاف أن شركة روتم الكورية فازت بعقد توريد 32 قطار مترو من المقرر تشغيلها على الخط الثالث للمترو.

كانت شركة الستوم الفرنسية انسحبت من مناقصة توريد القطارات الجديدة رغم فوزها بعقد توريد 32 قطار.

ذكر أنه من المقرر انتهاء تنفيذ محطة ماسبيرو خلال 18 شهر المقبلة التى تقع على مساحة 3600 متر بعمق 28 مترا.

وأضاف أنه جار دراسة طرح منطقة تجارية على مساحة 3600 متر بمحطة ماسبيرو التابعة للخط الثالث للمترو بهدف تحقيق إيرادات إضافية للهيئة.

تستهدف الهيئة انتهاء الجزء الأول من المرحلة الثالثة بطول 4 كم التى تضم 4 محطات نفقية، هى جمال عبدالناصر، وماسبيرو، والزمالك، والكيت كات، خلال شهر ديسمبر 2021 المقبل.

وسيتم أفتتاح الجزء الثانى من المرحلة الثالثة بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى محطة روض الفرج خلال شهر يونيو 2022 المقبل التى تضم 6 محطات نفقية و4 علوية، علاوة على افتتاح الجزء الثالث بطول 7.1 كم خلال شهر أبريل 2023 المقبل التى تضم 5 محطات نفقية وعلوية.

احتفلت وزارة النقل بدخول ماكينة الحفر إلى محطة ماسبيرو خلال الأسبوع الماضى بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير النقل.

حول افتتاح باقى محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، أكد والى أنه سيتم افتتاح محطتى النزهة وهشام بركات خلال الشهر الجارى.

كما سيتم افتتاح 3 محطات أخرى خلال شهر أبريل المقبل ضمن المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو.

وتقدر تكلفة إنشاء الخط الثالث للمترو التى تضم 4 مراحل 97 مليار جنيه بطول 45 كم.

وتستهدف الهيئة نقل 3 ملايين يوميا بعد استكمال تنفيذ الخط الثالث للمترو خلال 2023 المقبل.

كما تعكف الهيئة على تحويل مرافق الخط الرابع للمترو بين محطتى الملك الصالح و6 أكتوبر بهدف البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو مطلع العام المقبل بطول 18 كم التى يربط بين محطتى الملك الصالح حتى 6 أكتوبر.