استمرت أعمال الجمعية العادية بنادي زفتى الرياضي، بمحافظة الغربية، وسط إقبال أقل من المتوقع، والتي كان من المفترض أن يتم الانتخاب على استكمال المقعد الشاغر تحت السن، ومناقشة الميزانية العمومية للعام المالي 2018 - 2019، حال اكتمال النصاب القانوني.

وتنعقد الجمعية بحضور 1000 عضو عامل من أعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى نوفمبر الماضي، والذين يبلغ عددهم النهائي كمسددين 3827 من أصل 8390 عضوًا، وكان من المقرر استكمال المقعد الشاغر باستقالة شادي العايدي، عضو مجلس إدارة النادي تحت السن، وترشح للمنصب 3 شباب، للفوز بثقة الجمعية العمومية وتمثيلهم في مجلس الإدارة تحت السن، وهم"أحمد السباعي، وسامر محمود، ومحمد عجاج".

كما يتم مناقشة الميزانية العمومية للنادي للسنة المالية المُنقضية، الأمر الذي ينشغل به بعض النشطاء من أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم حشد الأعضاء من أجل رفض الميزانية العمومية للنادي، لحضور ثلث الأعضاء الموقعين في الجمعية العمومية، ومن ثم تحويلها للجهاز المركزي للمحاسبات، حسب اللائحة الاسترشادية الجديدة للأندية، معتبرينها الخطوة الأولى لسحب الثقة من المجلس الذين يتهمونه بإهدار المال العام.

وفي نفس السياق تم حشد أعضاء مجلس الإدارة المقربين منهم ومؤيديهم؛ من أجل قبول الميزانية وتمريرها باعتبار أنهم لم يقصروا، مطالبين الجميع بمحاسبتهم عقب نهاية فترتهم الانتخابية.

من جانبه حرر أحمد السباعي، المُرشح للمنصب الشاغر، محضرًا ضد من أطلق عليهم محرضي أعضاء الجمعية العمومية على عدم التوقيع بالكشوف، واتهم السباعي، بعض الأشخاص بمنع أعضاء الجمعية العمومية من دخول النادي والمشاركة في الانتخابات.

يُذكر أن نادي زفتى الرياضي، هو أعرق أندية محافظة الغربية، حيث تم إنشائه عام 1925، ويقوده مجلس برئاسة مصطفى الشوربجي في ولايته الثانية، ومعه مجموعة تجمع بين الخبرة والشباب، ومنقسمين حول نفس الجمعية العمومية التي ستُعقد غدًا ما بين الرفض والقبول للميزانية.