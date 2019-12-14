«وول مارت الدولية» تجري تعديلا في هيكل الإدارة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



يعتزم إنريكي أوستالي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "وول مارت" الأمريكية متعددة الجنسيات، المسؤول الإقليمي عن مكاتب بريطانيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، التقاعد من الشركة المتخصصة في البيع بالتجزئة في مارس 2020.

جاء ذلك في مذكرة داخلية خاصة بالشركة حصلت وكالة أنباء بلومبرج على نسخة منها.

وكانت وول مارت قد أجرت العديد من التغييرات القيادية الجديدة للذراع الدولي للشركة الأمريكية.

وفي ظل التغييرات ،فإن من المقرر أن يصبح نائب الرئيس التنفيذي جيه بي سواريز الرئيس التنفيذي الإقليمي لأفريقيا وتشيلي والأرجنتين.

وسوف يصبح الرئيس المالي ريتشارد مايفيلد نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي الإقليمي للمكسيك وأمريكا الوسطى وكندا وبريطانيا.

ومن المقرر أن يواصل نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي الإقليمي لأسيا، ديرك فان دن بيرج، دوره في حين تنتقل مسؤوليات كندا إلى مايفيلد.

وتمت ترقية كريس نيكولاس لمنصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لشركة وول مارت الدولية.

يتولى ليه هوبكينز منصب نائب الرئيس التنفيذي ومنصب الاستراتيجية والتنمية الدوليين.

تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في الرابع من يناير 2020، بحسب الشركة.