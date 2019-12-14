الحماية المدنية تدفع بـ 6 سيارات للسيطرة على حريق بمصنع سجاد بالعاشر من رمضان

دفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بالشرقية، اليوم السبت، بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمصنع الشركة "الفرعونية" للسجاد، بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع الشركة "الفرعونية" للسجاد، بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بست سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص، تبين أن النيران التهمت أغلب محتويات السجاد الموجود بموقع الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة الآثار الناتجة وتحديد أسباب الحريق.