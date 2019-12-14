النقابات العمالية في ألمانيا يطالب الحكومة بالاهتمام بالبحث عن العمالة المحلية المتخصصة

طالب اتحاد النقابات العمالية الألماني الحكومة الاتحادية ببذل مزيد من الجهود لجذب المزيد من العمالة الماهرة إلى ألمانيا.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنيلي بونتنباخ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم السبت إنه من الصحيح البحث عن عمالة متخصصة من الخارج، لأنه بخلاف ذلك لن يمكن سد العجز في العمالة الماهرة خلال السنوات المقبلة، وأضاف: "وبالرغم من ذلك: يتعين على الحكومة الألمانية فعل ذلك، لكن بدون ترك الأمر الآخر، وهو أن هناك داخل البلد إمكانات لعمالة ماهرة يتعين تعزيزها عبر التأهيل والتدريب المتواصل".

وذكر بونتباخ أن الأمر لا يقتصر فقط على تحسين مشاركة النساء وكبار السن والعاطلين عن العمل حاليا في سوق العمل، بل أيضا تدريب وإدماج اللاجئين الذين قدموا بالفعل إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الألمانية قمة مع الولايات والأوساط الاقتصادية والنقابات العمالية في ديوان المستشارية ببرلين يوم الاثنين المقبل لمناقشة جذب العمالة المتخصصة من الخارج.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرحت من قبل بأنه سيُجرى مناقشة سبل تفعيل قانون هجرة العمالة المتخصصة الجديد على نحو سريع.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل، ويمهد القانون أمام العاملين المؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي للقدوم إلى ألمانيا.

وتشكو اتحادات اقتصادية منذ فترة طويلة في ألمانيا من نقص العمالة الماهرة في قطاعات محددة.