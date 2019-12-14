والد الطفل السوداني «ضحية التنمر» عن استضافة ابنه بمنتدى الشباب: فرح غير محدود

قال والد الطفل السوداني جون مانوث «ضحية التنمر»، إنه لا يقدر على وصف شعوره باستضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي لابنه بمنتدى شباب العالم بنسخته الثالثة بشرم الشيخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، «نشكر الرئيس على استضافته ربنا يديله الصحة والسلام، ويبارك بجمهورية مصر العربية، وشعب مصر المتصف بالخير والأمان»، مشيرًا إلى صعوبة وصف مقدار الفرحة التي يشعر بها جراء الاستضافة.

وتابع: «فرح غير محدود، نشكر سعادة الرئيس لاستضافة ابني بمنتدى شباب العالم، ربنا يديله طولة العمر، والشعب ديمًا معاه لإنه ماشي دوغري وربنا يخلي جمهورية مصر العربية دولة كبيرة العالم كله مقتنع بيها».

وشوهد الطفل السوداني جون منوث، وهو يجلس بجوار الرئيس السيسي في الصف الأول، خلال انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم، أمس الجمعة، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد التنمر الذي تعرض له جون، خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما اعترض طريقه شابان، وتنمرا عليه بسبب لون بشرته.