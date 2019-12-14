مجموعات إصلاحية تستهدف نظام الانتخابات «المفلس» في بريطانيا

سلطت مجموعات إصلاحية انتخابية الضوء على نظام التصويت "المفلس" في بريطانيا، اليوم السبت، بعد أن فاز المحافظون بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون بأغلبية كبيرة من المقاعد في البرلمان، من أقل من نصف الأصوات التي تم الإدلاء بها.

وذكرت حملة "ميك فوتس ماتر" في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه بموجب النظام، المعتمد على الدوائر الانتخابية، زاد المحافظون من أصواتهم 1% وحصلوا على 48 مقعدا.

وقالت المجموعة التي خططت لتنظيم مظاهرة من أجل التمثيل النسبي في لندن في وقت لاحق اليوم السبت "زاد حزب الخضر من أصواتهم 1% ولم يفوزوا بأي مقعد. وزاد حزب "ليب ديمس" أصواتهم 4 بالمئة وفقدوا مقعدا واحدا".

وقال جونسون في خطاب فوزه "نعيش في أعظم ديمقراطية في العالم".

وحصل حزب المحافظين على 56 بالمئة من المقاعد من 6ر43 بالمئة من الأصوات، بعد انتخابات مفاجئة جرت أمس الأول الخميس، حيث كانت الرسالة الرئيسية لجونسون "إنهاء البريكيست".

وبلغت نسبة الأصوات لحزب العمال المعارض الرئيسي من المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الذي كان يؤيد إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست وحزب الديمقراطيون الليبراليون المناهض للبريكست هي 7ر43 بالمئة، أي أكبر بشكل هامشي من الأصوات التي حصل عليها المحافظون.

لكن حزبا "العمال" و "الديمقراطيون الليبراليون" حصلا فقط على 214 مقعدا في إجمالي مقاعد مجلس العموم البريطاني المكون من 650 مقعدا في البرلمان، فيما حصل المحافظون على 365 مقعدا.