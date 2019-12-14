كاريو يتطلع بشغف للمواجهة المرتقبة مع فلامنجو

أعرب أندريه كاريو نجم فريق الهلال السعودي لكرة القدم عن سعادته البالغة بالفوز الثمين على الترجي التونسي اليوم السبت في بداية مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر مؤكدا أنه يتطلع بشغف شديد للمباراة أمام فلامنجو البرازيلي في المربع الذهبي للبطولة.

وتغلب الهلال السعودي على الترجي التونسي 1 / صفر اليوم السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر ليتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

وأكد كاريو ، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة ، أن المباراة كانت قوية وذات مستو عال للغاية وأن فريقه استحق الفوز في اللقاء بعدما قدم أداء قويا على مدار الشوطين.

وأوضح كاريو الذي صنع هدف المباراة الوحيد والذي سجله زميله الفرنسي بافيتمبي جوميز : "لم نأت فقط للمشاركة وإنما للذهاب بعيدا في هذه البطولة ونشعر بسعادة بالغة لتأهلنا إلى المربع الذهبي ومواجهة فريق فلامنجو".

وأشار : "نعرف جورجي جيسوس جيدا وسبق له تدريبنا في بنفيكا. فلامنجو فريق كبير وصعب المراس ويعرفنا ويعرف العديد من اللاعبين وربما يتفوق علينا بشكل طفيف لكن الفرص ستكون متكافئة تماما في مباراة الغد".

وعن هدف المباراة ، قال كاريو : "أعتقد أن الهدف كان جميلا والأجمل كان التمريرة التي صنعت الهدف. بافيتمبي جوميز من أبرز اللاعبين وأهنئه على هذا الهدف لأنه عاد في الوقت المناسب بعد تعافيه من الإصابة".

وأضاف : "نعلم أن فلامنجو فريقه لديه لاعبون من مستويات عالية للغاية ولعبوا سابقا في أندية أوروبية ولكننا فريقان ولن ننظر إلى الأسماء على أرض الملعب. سنواجههم بندية ونستعد لهم من الآن بشكل جيد".