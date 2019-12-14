حركة «السردين» الإيطالية تنظم أكبر تجمع جماهيري على الإطلاق







من المقرر أن تنظم حركة "السردين" وهى حركة مدنية إيطالية جديدة، تأسست ردا على زعيم المعارضة اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، أكبر تجمع جماهيري لها.

ويأمل المنظمون في أن يجذب التجمع الجماهيري 100 ألف شخص على الأقل في ميدان "بيازا سان جيوفاني" الكبير في روما، والذي يتم استخدامه بشكل تقليدي للتجمعات الجماهيرية السياسية.

وقال ماتيا سانتوري وهو واحد من مؤسسي الحركة لقناة "آر.إيه.آي" الحكومية التلفزيونية الأسبوع الماضي "حان الوقت الذي لم يعد الناس قادرين فيه على البقاء بشكل سلبي في منازلهم، حان الوقت لاتخاذ موقف".

وكانت الحركة قد بدأت في 14 نوفمبر الماضي في مدينة بولونيا الإيطالية، عندما ملأ الآلاف أحد الميادين، حيث وقفوا على مقربة جدا من بعضهم البعض مثل علبة السردين- للتنديد بما يرونه لهجة مسببة للانقسامات ومليئة بالكراهية من جانب حزب رابطة الشمال، المناهض للهجرة بزعامة سالفيني.