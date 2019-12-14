كوريا الشمالية تجري اختبارا مهما آخر في موقع لإطلاق الأقمار الاصطناعية

ذكرت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أنها أجرت "اختبارا مهما آخر" في موقعها لإطلاق الأقمار الاصطناعية وسيتم استخدام النتائج لتعزيز "ردعها النووي الاستراتيجي الموثوق به".

وجرى الاختبار "غير المحدد" من الساعة العاشرة و41 دقيقة حتى العاشرة و48 دقيقة مساء أمس الجمعة في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، المعروف باسم موقع "دونجتشانج-ري"، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

ولم تكشف كوريا الشمالية عن طبيعة الاختبار.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن جونج تشون، رئيس الأركان العامة في الجيش الكوري الشمالي إن الاختبارات الأخيرة "قدمت معلومات لا تقدر بثمن من شأنها أن تستخدم لتطوير سلاح استراتيجي آخر لكبح التهديد النووي للولايات المتحدة والتغلب عليه.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن واشنطن وسول تراقبان عن كثب الأنشطة في كوريا الشمالية وتحللان ما تم اختباره.

جاء اختبار أمس الجمعة بعد أسبوع من إجراء كوريا الشمالية ما وصفته بأنه "اختبار مهم للغاية" في موقع إطلاق الأقمار الصناعية يوم السبت الماضي، مما أثار مخاوف بأن الدولة الشيوعية يمكن أن تكون مستعدة لإطلاق صاروخ طويل المدى.