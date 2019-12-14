عبد العال: بتروجت قادر على العودة للممتاز رغم المنافسة القوية

أكد علاء عبدالعال، المدير الفني لنادي بتروجت، أن فريقه قادر على العودة مجددًا للدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه تولى المسؤولية بعد أربع مباريات من انطلاق مسابقة القسم الثاني وضياع 8 نقاط.

وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت": "على الرغم أن الفريق يحتل المركز التاسع حاليا بـ9 نقاط ولكننا قادرون على الانطلاق حيث نعمل بكل قوة لتحقيق هدف الصعود سريعا رغم وجود 7 أو 8 فريق تصارع من أجل صدارة المجموعة والتأهل لدوري الأضواء".

وأوضح: "نادي بتروجت يمتلك قوام فريق قوي، هناك نقص في بعض المراكز سنعمل على تدعيمه في يناير، وسننظر أيضًا لقطاع الناشئين الذي كان مهمشًا من قبل، صعدنا 4 لاعبين وسنعمل على تصعيد المزيد" .

وتابع: "المجموعة صعبة لوجود فرق كبيرة مثل النجوم والترسانة وسيراميكا كليوباترا "المتصدر"، لكننا ما زال لدينا 19 مباراة سنعمل ونجتهد على تحقيق نتائج إيجابية ومتقدمة".

واستكمل: "لدي طموح كبير لتدريب النادي الأهلي، وصلني حديث مسؤولي الأحمر خلال الموسم الحالي، عن الاستعانة بي ضمن الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي".

وحول تعاقد الأهلي مع محمود كهربا، علق قائلًا: "الأحمر ليس طرفًا في الأزمة بين اللاعب والزمالك، اللاعب مشكلة مع الأبيض بعد رحيله عن الفريق والاحتراف في البرتغال، "كهربا" سيكون صفقة ناجحة للأهلي لو مش في الوقت الحالي ستكون في المستقبل وذلك لأنه ينافس في العديد من البطولات ويحتاج للاعبين سوبر دائمًا يكونوا جاهزين".