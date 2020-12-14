الإمارات ترحب بقرار أمريكا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم جمهورية السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين - التهنئة إلى السودان وشعبه على هذه الخطوة التي تنهي سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان، وتسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه وبما يحقق تطلعات وآمال شعبه في التنمية والازدهار والاستقرار.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد وقع إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب، ساري المفعول اعتبارا من اليوم الاثنين.

وذكرت السفارة الأمريكية بالسودان - في بيان مقتضب - "انقضت فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارًا من اليوم، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".