رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح أسبوع ريادة الأعمال الأول

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افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الإثنين، فعاليات الأسبوع الأول لريادة الأعمال الذي ينظمه نادي ريادة الأعمال بالجامعة خلال الفترة من 14 - 20 ديسمبر بحضور الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة، أن ريادة الأعمال أحد توجهات الدولة للمساهمة في تحقيق التنمية، لذا تسعى الجامعة دائماً من خلال مراكزها المختلفة إلى تقديم التدريب والتأهيل اللازم لطلابها وتحرص على تحقيق التكامل من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات والعمل على تضييق الفجوة بين المقررات الدراسية وسوق العمل وتمكين الشباب لإقامة مشروعات بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي.

وأضاف الدكتور فرج خضاري مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار بالجامعة أن نادى ريادة الأعمال بالجامعة هو المكون الرابع لمكونات مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة جنوب الوادي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

وأشار إلى دور ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة، وتمنية المهارات وتقديم الأفكار الريادية.

وأشار إلى أنه سوف يتم تقديم باقة متنوعة من البرامج التدريبية للطلاب على مدار أسبوع، وقدم عرضاً لأهم إنجازات مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة.

وقدم حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، عرضاً تقديمياً عن دور وزارة التضامن الاجتماعي، وبرامج الحماية الاجتماعية، والاهتمام بالتنمية من خلال إتاحة التدريب والتمويل والتسويق.

كما قدم محمد العماري مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عرضًا تعريفيًا بأنشطة الجهاز وفرص التمويل وإنشاء المشروعات.

وتضمنت فعاليات الافتتاح تقديم أحد النماذج الناجحة من رواد الأعمال من خريجي جامعة جنوب الوادي موسى أحمد حسين، الذي قدم تجربته كمتدرب على ريادة الاعمال في جامعة جنوب الوادي ثم كصاحب شركة ناشئة.