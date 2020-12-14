سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 ديسمبر

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، اليوم الاثنين، إن المدينة ستدخل المرحلة الثالثة من الأخيرة من استراتيجية التعامل مع فيروس كورونا في 28 ديسمبر الجاري، حيث سيتم تخفيف القيود المفروضة في المدينة البالغ تعداد سكانها 5.7 مليون نسمة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هسين لونج، القول إنه سيتم زيادة عدد المسموح لهم بالتجمع خارج المنازل من خمسة أشخاص إلى ثمانية، كما سوف يتم تخفيف القيود المفروضة على حدود سعة الأماكن العامة مثل المراكز التجارية وأماكن العبادة.



وأضاف: "من فضلكم، أدركوا أننا حتى ونحن ندخل المرحلة الثالثة، فوزنا في المعركة مازال بعيدا".



وأوضح: "لم يتم استئصال فيروس كورونا ".