الوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة تقترب من عتبة 300 ألف حالة

أعلنت الهيئة الفدرالية الأمريكية المعنية بالرقابة على تفشي فيروس كورونا عن تسجيل نحو 2.3 ألف وفاة وأكثر من 213 ألف إصابة بالوباء في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 213305 إصابات و2283 وفاة، وأصبحت 15 مليونا و932116 إصابة مؤكدة (تم رصد قرابة 1.5 مليون منها خلال الأسبوع الأخير) منها 296818 حالة وفاة.

من جانبها، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس السبت 2368 وفاة و219510 إصابات بكورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 16 مليونا و135597 إصابة منها 298465 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة بفارق كبير قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات.