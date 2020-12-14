تحرير 20 محضر مخالفات ضد المخابز ومحلات جزارة بكفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم، بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.



تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، يفيد بتمكن إدارة تموين كفر الدوار، برئاسة المهندس مصطفى الزمراني، من شن حملة لضبط المخالفين.



وخلال حملة في الثالثة فجرًا، من الرقابة بالإدارة بقيادة عباس محمد و خالد سعيد، أسفرت عن تحرير 10 مخالفات لمخابز البلدي المدعمة 5 نقص وزن، و3 خبز غير مطابق للمواصفات

ومحضرين عدم إعلان عن مواعيد التشغيل.



كما تم تحرير 10 مخالفات لمحلات الجزارة ذبح خارج المجازر الحكومية، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.