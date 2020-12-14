وزير النقل يتفقد طريق الصحراوي الغربي ويعلن: افتتاح 4 محاور نيلية بالصعيد قريبا

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية اليوم لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر، حيث تابع أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم.



ويشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلا عن إنشاء 21 عملا صناعيا بواقع 5 كباري و16 نفقا.



ووجه الوزير خلال تفقده قطاعات المشروع المختلفة والتي بدأها من محطة تحصيل الرسوم بكم 2.85 بالطريق، بأن يتم العمل على مدار الساعة وأن يتم تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والاهتمام بأعمال تأمين سلامة المرور وعدم إقامة أية مطبات عشوائية على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل وأن يتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية.



ولفت إلى تقسيم المشروع على 10 شركات متخصصة، وأن المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.



وأوضح أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذة منذ عام 2014، لافتا إلى أنه سيكون جزءا من محور القاهرة/ كيب تاون، وأنه يتم تطوير الطريق ليكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد.



وأضاف أن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه، على 6 مراحل هي المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء حيث بلغت نسبة تنفيذها 94%، والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من إدفو إلى أسوان بطول 90كم، والتي بدأ العمل بها في 1/7/2020 والتي من المخطط الانتهاء منها في 30/6/2021، أما المرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مرورا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم، والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا مرورا بالأقصر حتى إدفو بطول 235 كم، أما المرحلة الخامسة في المسافة من أسوان – توشكي بطول 210 كم، والمرحلة السادسة في المسافة من توشكي حتى أرقين بطول 100 كم.



وأشار الوزير إلى أن كل المشروعات التي يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق، وخاصة في الصعيد، تعتبر نموذجًا واضحًا في هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والكباري بمصر.



بعدها توجه وزير النقل يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتفقد محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا حيث تابع الوزير اللمسات النهائية لتشغيل المحور والانتهاء من أعمال الأمن والسلامة وبوابات السيطرة الأمنية.



وأكد أن المحور يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا بواقع حارتين مروريتين لكـل اتجاه ويشمل 47 عملا صناعيا (30 كوبري - 17 نفق) ويبلغ إجمالي تكلفته 1.872 مليار جنيه، حيث أكد الوزير خلال جولته أهمية هذا المحور التنموي الذي سيربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غربا عابرا نهر النيل، لافتا إلى أنه سيساهم في تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعي والتنمية الزراعية في غرب المنيا والمساهمة في التنمية الصناعية شرق نهر النيل من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت والمساهمة في التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظرا لقربه من المزارات الدينية (دير السيدة العذراء) ومسار العائلة المقدسة شرق النيل.



ولفت وزير النقل إلى أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، وأن هذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.



وأوضح أن محاور النيل في الصعيد التي تم التخطيط لإنشائها يبلغ عددها 14 محور بتكلفة 18.5 مليار جنيه، مضيفا أن هناك أربعة محاور هي: كلابشة وقوص وسمالوط وعدلي منصور، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.