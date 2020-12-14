شرطة موسكو تحذر المتعاملين بالعملات الرقمية من عمليات النصب

حثت شرطة العاصمة الروسية موسكو الأشخاص الذين يتعاملون بالعملات المشفرة على توخي الحذر الشديد عند إجراء المعاملات باستخدام العملات الإلكترونية، حتى لا يقعوا ضحية للمحتالين.

وقالت الخدمة الصحفية للشرطة - في تصريحات ، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " تعد العملات المشفرة معقدة ومربكة للمتعاملين بالأصول، ما يجعلها هدفا جيدا للمحتالين، وتحث الشرطة المواطنين على توخي الحذر بشكل خاص، والتحقق من المواقع التي يزورونها، وعدم النقر على الروابط المشبوهة، وعدم الكشف عن بياناتهم المصرفية".

ولفتت شرطة العاصمة موسكو إلى أن "الكثيرين يهتمون بالحصول على عائد مادي عال عن بعد، في حين أن الأمر يستحق الحذر عندما يعد أصحاب العمل بأرباح جيدة، دون بذل الكثير من الجهد".



