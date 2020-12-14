اندلاع حريق في المنطقة الثانية داخل ميناء الإسكندرية البحري

اندلع حريق داخل ميناء الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، حيث شوهدت الأدخنة تتصاعد بكثافة من داخله، فيما هرعت سيارات الإطفاء المدعمة بقوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، إلى موقع النيران؛ للسيطرة عليها، قبل تمدُدها لأماكن أخرى.

ووفقا لمصدر أمني، فقد تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية البحري، الكائن في نطاق حي الجمرك، إخطارًا من قسم شرطة الميناء؛ يفيد نشوب الحريق، بأحد المخازن داخل المنطقة اللوجيستية، وتم السيطرة عليه، دون أن تُعرف - حتى كتابة تلك السطور - أسباب اندلاعه ولا حجم الخسائر الناجمة عنه.

ويعتبر ميناء الإسكندرية البحري، من أهم الموانئ التجارية المصرية، فمن خلاله يتم تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية، حيث يضم 67 رصيفًا، ومساحته المائية، 6.8 كم2 واليابسة، 16 كم2، وحجم الحاويات السنوي يبلغ 1 مليون و442 ألف و712 حاوية، وتبلغ حمولة سفن الشحن السنوية 17 مليون و627 ألفا و762 طن، ويقع غرب الإسكندرية.

