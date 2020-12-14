سفير السودان بأمريكا عن رفع بلاده من قائمة الإرهاب: دفعة قوية لإعادة تأهيل الدولة

قال سفير السودان في الولايات المتحدة الأمريكية، نور الدين ساتي، تعليقًا على رفع اسم الخرطوم رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إن هذه انفراجة بعد سنوات قاتمة.



وأضاف ساتي، في مداخلة عبر الإنترنت لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الإثنين، أن الشعب السوداني استعاد أنفاسه وحريته بعد التغيير، متابعًا: «ننظر إلى المستقبل بمزيد من الثقة والتفاؤل».



وأوضح أن هذا القرار سيكون دفعة قوية للسودان، كي يسير في طريق إعادة البناء وتأهيل الدولة وإبراء الجراح، مضيفًا أن استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يشير إلى التوصل لمصالح وقيم مشتركة مع الدول الأخرى.



وذكر أنه على مدى 27 عامًا، ذهب النظام السوداني في الاتجاه المضاد لكل مبادئ التفاهم المشترك، ما تسبب في كثير من المشكلات، متابعًا: «ابتداء من هذا اليوم يمكن أن نقول إن السودان عاد بمؤسساته إلى المجتمع الدولي من النواحي السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية».



وأعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين، عن رفع السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





