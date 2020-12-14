تُوفي كاتب روايات الجاسوسية الأكثر مبيعاً، البريطاني ديفيد كورنويل، المعروف عالميًا باسم جون لو كاريه، السبت، عن 89 عامًا، وفقًا لوكيله الأدبي.

ووفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية، قالت عائلة لو كاريه، في بيان، إنه مات بسبب الالتهاب الرئوي. وترك وراءه زوجته جين و4 أبناء.

وقال جوني جيلر، الرئيس التنفيذي للوكالة الأدبية "The Curtis Brown Group": "لقد مثلت ديفيد لما يقرب من 15 عامًا. لقد فقدت معلمًا وإلهامًا والأهم من ذلك أنني صديق.. لن نرى مثله مرة أخرى".

ووصفه جيلر بأنه "عملاق الأدب الإنجليزي بلا منازع".

وكتب لو كاريه 26 كتابًا تم نشرها في أكثر من 50 دولة و40 لغة، وفقًا لموقعه الرسمي على الإنترنت.

ولد لو كاريه في 1931، ودرس في جامعتي برن وأكسفورد. كما خدم لفترة وجيزة في الاستخبارات البريطانية خلال الحرب الباردة.

وقال جيلر إن أشهر أعمال لو كاريه امتدت لنحو 6 عقود وشملت "الجاسوس الذي جاء من البرد"، التي نُشرت في 1963، وجعلت من لوكاريه "أشهر كاتب جاسوسية في العالم".

وكتب لو كاريه أيضًا "سمكري خياط جندي جاسوس" و"أكثر رجل مطلوب"، اللتان تم تحويلهما إلى أفلام ضخمة.