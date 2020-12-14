ارتفاع الأسهم الأسترالية مع تقدم المحادثات بشأن حزمة التحفيز في أمريكا

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ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة سيدني للأوراق المالية في أستراليا اليوم الاثنين مع تقدم المحادثات في الكونجرس الأمريكي بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة.

وارتفع مؤشر إس أند بي/أيه.إس.إكس 200 الرئيسي في بورصة سيدني اليوم بنسبة 3ر0% إلى 20ر6660 نقطة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسهم البنوك كانت المساهم الأكبر في ارتفاع المؤشر الرئيسي اليوم. وكان سهم شركة أفتر باي ليمتد الأفضل أداء مسجلا ارتفاعا قياسيا.

في المقابل كان سهم شركة الأدوية أفيتا ثيرابيوتيكس الأسوأ أداء، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة إدارة المؤشر إس أند بي داو جونز إنديكسز اعتزامها حذف السهم من مؤشر إس أند بي/أيه.إس.إكس 200 في ضوء نتائج المراجعة ربع السنوية التي جرت خلال الشهر الحالي.