إيران تتوقع بدء إنتاج الغاز من المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي مارس 2022

صرح رضا دهقان مساعد مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن إيران تتوقع بدء الإنتاج من المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر بحلول نهاية العام الفارسي القادم، في مارس من عام 2022، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

كما نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن وزير النفط بيجن زنكنة القول، إن إنتاج البلاد من الغاز وصل إلى مليار متر مكعب في اليوم.

وكانت شركة "بتروبارس" الحكومية الإيرانية بدأت قبل نحو عام تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس، بعد إعلان السلطات استبعاد شركة "سي إن بي سي" الصينية من المشروع.

ووقعت إيران في يوليو من عام 2017 اتفاقا مع كونسورتيوم دولي بقيادة توتال الفرنسية، يضم الشركة الصينية و"بتروبارس" الإيرانية لتطوير المرحلة 11 من الحقل، وبلغت قيمة الاتفاق 4.8 مليار دولار.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، انسحبت شركة توتال من المشروع بسبب إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران، فيما "تلكأت الشركة الصينية وتم استبعادها".