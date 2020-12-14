3 آلاف مستفيد بالقافلة الطبية لجامعة أسيوط بقرى منفلوط

قال مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، إن عدد الذين استفادوا في قوافل الخير بقرية المندرة التابعة لمركز منفلوط ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أكثر من 3 آلاف مواطن والتي تم افتتاحها ظهر اليوم، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري.



وأوضح أنه تم تحويل عدد من مرضى قرى منفلوط المصابين بالأمراض المزمنة للاستفادة من التخصصات الطبية المتعددة فى أكثر من 12 تخصصا طبيا يقوم بالكشف فيها عشرات الأطباء المتميزين، وكذلك عمل أشعة وتحاليل طبية بالإضافة إلى صرف أدوية بالمجان وتحويل الحالات التي تستوجب إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات أسيوط الجامعية.



وأوضحت الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري أن الأطباء البيطريين وقعوا الكشف على المواشى بقرى منفلوط، ضمن قافلة الخير وهو ما اعتبره الأهالى خدمة متميزة لثروتهم الحيوانية التى يعتمدون عليها في حياتهم بالقرى الأكثر فقرا حتى يتمكنوا للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية فى الحياة.