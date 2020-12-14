الأرصاد: استقرار الأوضاع بشكل كبير يومي الخميس والجمعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة عدم استقرار واضحة، عناصرها متكاملة، من ارتفاع في درجات الحرارة، نشاط الرياح والأتربة، وسقوط الأمطار.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، أن الأوضاع تستقر بشكل كبير يومي الخميس والجمعة، مشيرًا إلى بدء فصل الشتاء رسميًا اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل.

ونصح بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، مناشدًا ضرورة اتباع النشرات الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد بشكل يومي.