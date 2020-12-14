غلق 3 منشأتين خالفوا مواعيد غلق المحلات بالمنيا

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العميد محمد صلاح أبو كريشة مغسلة وورشة بعزبة شلبي، لمخالفتهما قرار رئيس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحلات والمولات والمقاهي والمطاعم والورش، كما تم غلق مغسلة سيارات بحي غرب مدينة المنيا لعدم التزامها بالموعد المحدد للغلق.

وأوضح العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية البرجاية قامت اليوم بحملة نظافة مكثفة بقرى البرجاية ودماريس وصفط اللبن وصيانة كشافات الإنارة بطريق مصر أسوان الزراعي بنطاق دائرة البرجاية، فضلا عن تنفيذ حملة نظافة مكثفة بطريق مصر أسوان الزراعي والطريق الدائري بنطاق القرية.

وأشار مرسي إلى استمرار أعمال مراجعة منظومة المتغيرات منذ بداية العمل بها حتى تاريخه وإزالة بعض الحالات، وحث المواطنين على ضرورة التصالح في المباني المخالفة والتي تم رصدها بواسطة Gips.