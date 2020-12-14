النّمسا تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان ونزع السلاح وحفظ السلام

أكدت النمسا اليوم الاثنين، التزامها الشديد بالعمل على حماية حقوق الإنسان، ونزع السلاح، والمساهمة في عمليات حفظ السلام حول العالم.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية النمساوية؛ بمناسبة مرور 65 عاما على انضمام النمسا إلى عضوية الأمم المتحدة.



وقال وزير خارجية النمسا إلكسندر شالينبرج - في تصريح اليوم - إن بلاده تشارك بنشاط في جميع الفعاليات الدولية الخاصة بدعم حقوق الإنسان ونزع السلاح وحفظ السلام.



وأضاف الوزير النمساوي قائلا "نحن نعرف اليوم أفضل من أي وقت مضى أنه لو لم تكن الأمم المتحدة موجودة لكان علينا أن نبتكرها".