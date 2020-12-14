 تنس طاولة الأهلي بطلًا للجمهورية تحت 15 سنة - بوابة الشروق
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تنس طاولة الأهلي بطلًا للجمهورية تحت 15 سنة

علي البحيري
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 9:17 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 9:17 م

حقق فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، تحت 15سنة، لقب بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات لموسم 2020-2021، أمس الأحد.

وتوج ناشئو وناشئات الأهلي بلقب الجمهورية عقب الفوز على المنافس التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.

ومثل فريق الناشئين في البطولة مؤمن صلاح،  وياسين ياسر، وحسين وائل، بينما ضمت قائمة ناشئات الأهلي كلا من: هنا جودة، جنى وجيه، ومريم حسين.

ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح المدير الفني، وفتحي عبده، مدير قطاع الناشئين والناشئات، ومحمد إسماعيل مدرب فريق الناشئين، وخالد جمال مدربا مساعدا، وهشام اسماعيل مدرب فريق الناشئات.

 


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