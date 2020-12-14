رئيس السيادة السوداني يشكر الإدارة الأمريكية على حذف اسم بلاده من لائحة الإرهاب

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن شكره للإدارة الأمريكية على اتخاذ قرار، بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقع إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب، ساري المفعول اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقال البرهان، في تعليق على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أوجه التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، لافتا إلى أن هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء السودان، وتم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية.

وأعرب عن شكره لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية، وللأخوة والأصدقاء والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان.

وأكد أن هذا القرار سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية، ورفاه الشعب السوداني.

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن طريق السودان بدا وضوحا أكثر من أي وقت مضى.

وقال دقلو، في تعليق على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "بعد 27 عاما من وضع بلادنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، اليوم نبارك لشعبنا الخروج من هذه القائمة التي أضرت باقتصادنا وعلاقاتنا الخارجية وحالت دون الاستفادة من المؤسسات الدولية".

وأكد أن السودان سيعمل على تعزيز هذه الخطوة برفع مستوى التعاون مع الإدارة الأمريكية ومع جميع شعوب العالم لصالح الشعب السوداني.