عمر ربيع ياسين: والدي لا يعاني من أعراض فيروس كورونا

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، نجل المدير الفني لمنتخب شباب مصر، إن والده لا يعاني من أعراض فيروس كورونا، مؤكدًا أنه ملتزم بجميع الإجراءات الاحترازية وموجود في غرفة الفندق بتونس.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن علاج والده يتم على أعلى مستوى، متوجهًا بالشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواصل والاهتمام.



ولفت إلى أن والده الوحيد من الجهاز الفني للمنتخب الذي أصاب بفيروس كورونا، متابعًا: «قالقنا السن وإنه مش موجود وسطنا، والدي ملتزم ويرتدي الكمامة ولا يسلم على أحد ويستخدم الكحول بصورة مستمرة».



وتواصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع بعثة منتخب الشباب المتواجدة حاليا في تونس للاطمئنان عليها؛ وذلك بعد تأكد ظهور 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بواقع 17 لاعبا والمدير الفني للمنتخب ربيع ياسين، قبل مباراة المنتخب المقرر لها غدا أمام ليبيا في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المزمع إقامتها بموريتانيا.



واطمأن وزير الشباب والرياضة على حالة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب وجميع اللاعبين، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للجميع بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبي اللازم.