مسؤول بمعهد التخطيط: التنمية المستدامة تستهدف عدم السطو على حق الأجيال المقبلة

قال الدكتور عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي، إن التنمية المستدامة تقوم على محورين أولهما الحفاظ على حق الأجيال المقبلة في الموارد الطبيعية، والثاني العمل على مشروعات تدر دخلًا فيما بعد.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن التنمية تعني بتحسين البيئة التي يعيش فيها المواطن في كل المجالات، موضحًا أن التنمية مستدامة تُعنى بإقامة مشروعات وتنمية المجتمعات والدول والأفراد.



وأشار إلى أن التنمية المستدامة تستهدف تنمية المجتمعات دون السطو على حق الأجيال المقبلة في الموارد الطبيعية من؛ مياه وبترول وذهب وعدم تلويث البيئة، مستشهدًا بقناة السويس التي تدر دخلًا بقيمة تتراوح من خمسة إلى ستة مليارات دولار.



ولفت إلى أن الأمم المتحدة أطلقت 17 هدفًا استراتيجيًا للتنمية المستدامة في العالم عام 2015، قائلًا إن مصر أطلقت رؤيتها لعام 2030، واستحدثتها من الدستور المصري وأهداف الأمم المتحدة.



وذكر عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي أن الدولة بدأت الرؤية بوضع خطط متوسطة الأجل، لمدة أربع سنوات، تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، من خلال إقامة المبادرات والمشروعات المختلفة.