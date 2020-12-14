وزارة الاتصالات العراقية: نمتلك مقومات إطلاق الرخصة الرابعة

جددت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الإثنين، مطالبتها بمنحها الترخيص لإطلاق خدمات الرخصة الرابعة،مؤكدة استعدادها لتسلم ملف رخصة الجيل الرابع.

ونقلت كالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني قوله إن "الوزارة باشرت بربط الكابل الضوئي في عدد من المحافظات بشكل لاقى استحسان و قبول المشتركين في هذه الخدمة، التي وفرت الانترنت السريع، وضمان الاتصالات، وكذلك منح ساعات اتصالات مجانية.

وأضاف أن "الوزارة قامت قبل أشهر بإعلان خدمات الكابل الضوئي لتحسين الخدمات، وتطالب بمنحها الترخيص لإطلاق الرخصة الرابعة الـ 4G المتطورة، لتقديم خدمات تفوق خدمات الـ 3G الحالية".

وأشار إلى أن "هذا الملف عالق في مجلس الوزراء، ومنذ عام ٢٠١٣ حتى هذه اللحظة الوزارة تطالب بإطلاق الرخصة الرابعة، وهي التي تمتلكها الشركات الثلاث الأولى (كورك وعراقنا وآسياسيل)".

وأكد "استعداد الوزارة لتسلم ملف الرخصة الرابعة، وهي تمتاز بالجودة والنوعية والاتصالات والسرعة في سبيل توفير الإمكانات المتاحة للمواطن بصورة عامة".

وأوضح أن "الوزارة تمتلك قاعدة بيانات وبنى تحتية والبدالات والابراج، وكذلك تمتلك كوادر فنية عالية ومهندسين مختصين، وبالتالي لا ضير من تحديث البدالات والاستعانة بخبرات الشركات الاجنبية، من أجل ادخال أفضل الخدمات لـ 4G".

وذكر أن "جميع الخدمات يتم إدخالها عبر البنى التحتية الخاصة بالوزارة، ومن ثم تصل هذه الخدمات إلى الشركات المختصة بتوزيعها على المواطنين".