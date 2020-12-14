 الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال إرهابي وإرهابية بمحافظة صلاح الدين - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال إرهابي وإرهابية بمحافظة صلاح الدين

ارهابي - ارشيفية
ارهابي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 9:53 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 9:53 م
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال إرهابي وإرهابية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

وذكرت مديرية الاستخبارات، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الاثنين، أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع نحو الأهداف، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء، تمكنت الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على إرهابي وإرهابية في منطقة يثرب بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

وأضافت المديرية أن المعتقلين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

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