مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان

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قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن عشرة من أفراد القوات الأمنية الأفغانية قتلوا في هجوم لحركة طالبان بإقليم قندوز بشمال البلاد.

وقال المسؤولان المحليان غلام رباني رباني، وأمين الله ايدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الهجوم وقع في منطقة إمام صهيب بالإقليم.

ومن بين الذين قتلوا، ثمانية من رجال الشرطة وجنديان.

وأضاف المسؤولان أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات، ولكن لم يتضح بعد عدد المصابين.

وتجري الحكومة الأفغانية ومسلحو طالبان مباحثات سلام منذ أكثر من شهرين بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ عقود. ولكن الصراع الدموي مازال مستمرا في البلاد.