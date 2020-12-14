لافروف يحذر من محاولات تقويض اتفاق دايتون للسلام

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من محاولات تقويض اتفاق دايتون للسلام، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له عواقب سلبية خطيرة.



وقال لافروف في تصريح بهذا الصدد اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أود أن أحذر بكل جدية بعض شركائنا من محاولات تدمير وتقويض اتفاق دايتون، فنحن نرى مثل هذه المحاولات تجري الآن".



وأضاف وزير الخارجية الروسي:" أن هذه المحاولات، مهما كانت الدوافع التي يتم التذرع بها، سيكون لها عواقب سلبية للغاية".



يُذكر أن اليوم 14 ديسمبر يصادف الذكرى الـخامسة والعشرين لتوقيع اتفاق دايتون للسلام في باريس، الذي أوقف الحرب الدامية في يوغسلافيا السابقة.