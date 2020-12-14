ترامب: لا ينبغي أن يكون موظفو البيت الأبيض أول من يتلقى لقاح كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا ينبغي لموظفي "البيت الأبيض" أن يكونوا من بين أول متلقي لقاح فيروس "كورونا"، وذلك في أعقاب التأكيدات التي نقلتها تقارير أمريكية مؤخرا عن مسؤول بالبيت الأبيض حول وجود خطة لمنح الأولوية في التحصين لمن يعملون بالقرب من الرئيس الأمريكي.

وكتب ترامب - عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني - "يجب أن يتلقى العاملون في البيت الأبيض اللقاح في وقت لاحق من هذا البرنامج، ما لم تكن هناك ضرورة لذلك على وجه التحديد.. لقد طلبت إجراء هذا التعديل".

وأضاف ترامب "ليس من المقرر أن أتناول اللقاح، لكنني أتطلع إلى القيام بذلك في الوقت المناسب".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت قد صرح للصحيفة في وقت سابق بأن "كبار المسؤولين في جميع الفروع الثلاثة للحكومة سيتلقون التطعيمات وفقًا لاستمرارية البروتوكولات الحكومية المحددة في السياسة التنفيذية".

وأضاف: "يجب أن يكون لدى الشعب الأمريكي الثقة في أنه يتلقى نفس اللقاح الآمن والفعال الذي يتلقاه كبار المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة بناءً على نصيحة متخصصي الصحة العامة وقيادة الأمن القومي".