قناة لبنانية: رئيس الحكومة يغادر السرايا الحكومية تخوفا من استهداف أمني

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب غادر مقر إقامته داخل السرايا الحكومية، وانتقل الى السكن في بيته منذ أيام تخوفا من استهداف أمني.

وأوضحت القناة أن "دياب لن يستقبل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان لرفضه المس بموقعِ الرئاسة الثالثة (رئاسة الوزراء)، وهو غادر الإقامة المنزلية داخل السرايا الحكومية وانتقل إلى السكن في بيته منذ أيام ولن يتنقل من وإلى السرايا إلا في حالات الضرورة القصوى، نتيجة معلومات وصلت إليه عن استهدافٍ أمني يحيط به".

وفي المقابل نفت مصادر أمنية للقناة أن تكون الأجهزة المختصة قد تبلغت بوجود مخططٍ يستهدف دياب، وقالت: إن "الأمر لا يتعدى مخاوف تتحكم بفريق رئيس حكومة تصريف الأعمال تندرج في خانة تكبير حجم التخوف غير المستند إلى مضبطة اتهام".