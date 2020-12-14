ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والمؤسسات والمستثمرين الأفراد العرب.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 6ر654 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 4ر0 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 97 ر11047 نقطة، كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس70 ارتفاعا بنسبة 4ر0 في المائة، ليبلغ مستوى 7ر2129 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 8ر0 في المائة ليبلغ مستوى 73ر3085 نقطة.

وتُحقق مؤشرات الأسهم نتائج إيجابية خلال الجلسات الماضية بدعم التوقعات الإيجابية بشأن السوق في الجلسات الأخيرة من نهاية العام، ومدعومة بالتوقعات التي تُرجح أن يُقبل البنك المركزي على خطوة خفض الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل.