أكبر شركة للقفازات الواقية من كورونا لا تعبأ بوقاية عامليها من الفيروس

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شهدت شركة توب جلافز الماليزية التي تعد الشركة الأولي لإنتاج القفازات حول العالم، طفرة كبيرة وتكاد تكون غير مسبوقة خلال أيام الجائحة وبنفس الوقت شهدت آلاف الإصابات بين عامليها دون اكتراث بتوفير سبل السلامة على حساب الإنتاجية.

ونقلت فرانس برس، عن عدد من العاملين المهاجرين بمصانع الشركة إن الغرف التى يتم توفيرها لهم تضم 25 شخصًا في الغرفة الواحدة ما يجعل التباعد الاجتماعي مستحيلًا.

ويقول شيخ كبير أحد العاملين إن الغرف تفتقر للنظافة ولا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار.

ويقول العامل كيرن ريتشنا، إن الإدارة لا تعبأ بسلامتهم بقدر اهتمامها بسير الإنتاج وتزايد الأرباح.

وقد سجل عمال مصانع توب جلافز في ماليزيا 5000 إصابة بمقدار ربع العاملين فى المصانع ما جعل الحكومة الماليزية تقرر إغلاق أكثر مننصف مصانع الشركة في البلاد ما تسبب برفع أسعار القفازات للشركة التي تستحوذ على ربع السوق العالمي ب90 قفازًا سنويًا.

وقال مدير الإنتاج في الشركة لي مياو في ظهور إعلامى للاحتال بتحقيق الشركة أرباح ربع سنوية 590 مليون دولار، إن الشركة لن تتناسيأمر العمال وتجهز لإصلاح أوضاعهم السكنية تجنبا لنشر العدوي.

وقد أنفقت الشركة 5 ملايين دولار خلال الشهرين الماضيين لتوفير مساكن أأمن للعاملين بينما تنشئ مجمع سكني يكفي ثلث عدد عمال المصنع.

ويقول آندى هول المتخصص بشؤون العمالة المهاجرة بجنوب شرق آسيا، إن المشكلة في تواطؤ المستثمرين والمستوردين مع شركة توب جلافز طلبا منهم لسرعة الإنتاج ووفرته دون النظر للضريبة التي يدفعها العمال من أمنهم وسلامتهم في وقت الجائحة.