أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 218 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالجائحة إلى 16417.

وأظهرت المعطيات الأخيرة للوزارة ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 1836728 حالة إثر تشخيص 26919 حالة جديدة.

وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، نقلا عن معطيات الوزارة، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1603780، إثر شفاء 22215 حالة منذ أمس السبت، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 5973.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر "تويتر"، إن عدد الحالات الحرجة يستمر في الانخفاض، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المغلقة والمزدحمة، واتخاذ تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي.