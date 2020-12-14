دراسة: زيادة زيارة الرجال لصالونات الحلاقة خلال فترة الحجر الصحي مقارنة بالنساء

أكدت دراسة أجريت في مدينة دلهي الهندية، أن العديد من خدمات الصالون في جميع أنحاء البلاد شهدت زيادة كبيرة في العملاء الذكور أثناء فترة الإغلاق، وذلك باختلاف الطرق، والتي منها زيارة الصالونات للحصول على خدمات العناية الشخصية، أو طلب خدمات الصالون في المنزل، وذلك كما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

وأشار أصحاب صالونات العناية الشخصية إلى أن الرجال يركزون أكثر على رفاهيتهم في مرحلة ما بعد الإغلاق، لأن النساء مازلن حذرات بشأن العودة إلى الصالونات للحصول على خدمات تستغرق وقتًا طويلاً مثل علاجات الوجه وتدليك الجسم، بينما يقضي الرجال وقتًا أطول من المعتاد في العناية الشخصية؛ نظرًا لأن معظمهم يعملون من المنزل، فإنهم يقضون وقتًا أطول إما في الخروج لزيارة صالون التجميل أو طلب الخدمات في المنزل.

وقال ذاكر خان صاحب أحد صالونات التجميل: "يمكن للمرأة أن تستمر لأشهر دون قص الشعر وتظل تبدو أنيقة، ولكن يحتاج الرجال إلى الحصول على شعر منتظم وتقليم اللحية، حيث يختار الرجال خدمات قص الشعر وتهذيب اللحية والعناية الشخصية التي يمكن إجراؤها بسرعة على عكس النساء".

وتابع خان:"لا يقتصر عمل عملائنا الذكور على قص شعرهم وتهذيب اللحية فحسب، بل يختارون أيضًا خدمات العناية الشخصية مثل علاجات الوجه السريعة، حيث تساعد هذه الخدمات الحصول على مظهر أنيق خلال فترة زمنية محدودة، حيث هذا هو السبب في أن زيارات الصالون من قبل الرجال متكررة مقارنة بالنساء، وذلك لأن خدمات النساء تستغرق وقتًا أطول ولا يبدو أنهن مستعدات عقليًا لقضاء الكثير من الوقت في الصالون وسط مخاوف فيروس كورونا."

وأضاف بوشكاراج شناي، الرئيس التنفيذي لاكمي صالون: "ربع العملاء الجدد الذين يزورون 150 صالونًا للجنسين هم من الرجال، مما جعلني أنشأت خدمات مخصصة للرجال، بالإضافة إلى قصات الشعر العادية، كما أنهم يختارون خدمات سبا خاصة بالشعر ولون الشعر والعناية بالبشرة، ويستفيد الرجال أيضًا من خدمات مثل المانيكير والباديكير، ونحن نلاحظ أن الرجال يزورون الصالون بشكل أكثر انتظامًا لهذه الخدمات".