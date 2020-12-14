تراجع سهمي علي بابا وتينسنت في هونج كونج

تراجع سهم شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا هولدنجز في تعاملات بورصة هونج كونج اليوم الاثنين بنسبة 3% في حين تراجع سهم سينسنت لخدمات الإنترنت بنسبة 1ر3% بعد قرار هيئة مكافحة الاحتكار في الصين للشركتين 500 ألف يوان صيني لكل واحدة منهما.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مكتب مكافحة الاحتكار التابع للإدارة العامة لتنظيم السوق في الصين أعلن في وقت سابق من اليوم تغريم شركات علي بابا وتشانيا ليترتشر التابعة لمجموعة تينسنت وشركة هايف بوكس التابعة لشركة إس.إف هودلنجز 500 ألف يوان لكل شركة بسبب ممارسات احتكارية.

وبحسب بيان المكتب فإن علي بابا لم تكشف عن شراء 79ر73% من أسهم شركة ينتاي ريتلز منذ حزيران/يونيو 2017. في حين لم تكشف شركة تشاينا ليترتشر عن شراء شركة نيو كلاسيكس ميديا منذ تشرين أول/أكتوبر 2018.

ولم تكشف شركة هايف بوكس عن استحواذها على شركة منافسة في أيار/مايو 2020.