 مقتل 4 متمردين شيوعيين في اشتباك مع القوات الفلبينية - بوابة الشروق
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مقتل 4 متمردين شيوعيين في اشتباك مع القوات الفلبينية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 12:26 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 12:26 م

أعلن الجيش الفلبيني مقتل أربعة من المتمردين الشيوعيين المشتبه بهم، اليوم الاثنين، في اشتباك مع قوات الحكومة في الفلبين.

وقال الكابتن جايرال تيرنيو، وهو متحدث باسم فرقة المشاة في الجيش، إن الاشتباك المسلح وقع في بلدة ريزال بإقليم أوكسيدنتال ميندورو، على بعد 148 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأوضح تيرنيو، أنه تم إرسال الجنود إلى البلدة، بعد ورود تقارير تفيد بأن المسلحين الشيوعيين يستغلون مجتمعا قبليا في البلدة "من خلال عمليات ابتزاز".

وأضاف أنهم واجهوا نحو 20 مسلحا، ما أدى إلى اندلاع القتال الذي استمر لمدة نصف ساعة.

وقال تيرنيو، إن القوات استعادت جثث المتمردين الأربعة القتلى، وبينهم امرأة، وضبطت ثماني بنادق في موقع الاشتباك.

من ناحية أخرى، استبعد الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي إعلان وقف إطلاق النار مع المتمردين الشيوعيين خلال عطلة فترة أعياد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الجديدة.

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