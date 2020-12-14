سي إن إن: موظفون رفيعو المستوى بالبيت الأبيض سيتلقون لقاح كورونا قبل العامة

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كشف مسؤول أمريكي ومصدر مُطلع أن مسؤولين رفيعي المستوى بالبيت الأبيض سيتلقون بعضًا من أولى لقاحات فيروس كورونا، التي بدأ توزيعها في الولايات المتحدة.



ويأتي ذلك في وقت تعد اللقاحات حالياً محدودة للغاية ومتاحة بشكل عام فقط للعاملين في مجال الرعاية الصحية المعرضين لمخاطر عالية.





كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت لأول مرة عن لقاحات البيت الأبيض.



وكان هناك العديد من حالات تفشي لفيروس كورونا في البيت الأبيض طوال فترة الوباء، وأصيب الرئيس دونالد ترامب نفسه بالعدوى هذا الخريف.

وينتهك الرئيس وموظفو البيت الأبيض بانتظام إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للسلامة أثناء الوباء، بما في ذلك ارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي.

وأُقيمت العديد من حفلات الكريسماس في البيت الأبيض مؤخرًا، حيث تم انتهاك تلك المبادئ التوجيهية. وعقد ترامب العديد من فعاليات الحملة الانتخابية خلال موسم الانتخابات، حيث تجمعت حشود كبيرة بلا قناع.

وسيتم تطعيم قطاعات أخرى من إدارة ترامب في الأيام المقبلة.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن مقدمي الرعاية الصحية في المعاهد الوطنية للصحة سيبدأون في تلقي اللقاح في المستقبل القريب.

وسيتم إعطاء الأولوية للأطباء والممرضات في وحدة العناية المركزة في المركز الطبي للمعاهد الوطنية للصحة لتلقي اللقاح أولاً.

وقال المسؤول إن كبار المسؤولين الآخرين، مثل الدكتور أنتوني فاوتشي، مُدرجون في القائمة لتلقي اللقاح بعد هؤلاء الموظفين الذين يحتلون مرتبة أعلى في قائمة الأولويات.