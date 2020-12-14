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تونس.. 58 وفاة و968 إصابة جديدة بكورونا

رويترز
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 8:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 8:16 ص

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 58 وفاة و968 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3894، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 111361 حالة.

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